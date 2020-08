I carabinieri di San Gavino Monreale (SU) stamani hanno arrestato un 49enne disoccupato per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alle prime luci dell’alba, verso le 07:00, i militari, che da diversi giorni seguivano i movimenti dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione nella sua casa, trovando 5 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate e all’interno di una serra artigianale dotata di efficienti sistemi d’illuminazione, di irrigazione e di aerazione, 10 piante di cannabis indica dell’altezza di circa un metro.

Il 49enne dopo le formalità di rito è stato portato in Tribunale per la celebrazione del rito per direttissima che si è svolto questa mattina. Nel corso dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto e con il rito del patteggiamento ha condannato l’uomo a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa, con la misura dell’obbligo di dimora.