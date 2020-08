Contraffazione: la Guardia di Finanza ricostruisce la “filiera” del falso, con sequestri per un milione di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un’ordinanza relativa a tre obblighi di dimora e sei obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della locale Procura della Repubblica ed emessa nei confronti di 9 persone per il delitto di associazione per delinquere a carattere internazionale, finalizzata alla produzione, commercializzazione e ricettazione di prodotti di pelletteria recanti marchi contraffatti.