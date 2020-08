La Dinamo si giocherà con Brindisi, Roma e Pesaro la qualificazione alle Final Four di Supercoppa italiana che si disputeranno alla Virtus Segafredo Arena di Bologna dal 18 al 20 settembre.

L’assemblea della Lega Basket Serie A ha ufficializzato date sede e gironi della competizione che si svolgerà con la formula dei 4 gironi eliminatori e le Final Four. La Dinamo è stata inserita nel girone D con New Basket Brindisi, Virtus Roma e Victoria Libertas Pesaro.

Le gare del girone inizieranno il 27 agosto e continueranno con sfide di andata e ritorno per decretare la vincente che parteciperà alle Final Four per la conquista del trofeo. Non c’è dubbio che sia Brindisi l’avversaria più pericolosa per superare il turno e difendere la Supercoppa conquistata dai biancoblù di Pozzecco l’anno scorso a Bari.