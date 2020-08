Luca Sanna, coordinatore di Agrinsieme, ha incontrato i capigruppo del Consiglio regionale con il presidente dell’Assemblea Michele Pais, allo scopo di rilanciare il dialogo istituzionale sui grandi temi dell’agricoltura, a suo dire sempre più difficile. “Solo con una programmazione forte e di qualità, nelle risorse e nelle misure – ha dichiarato – potremo rilanciare l’agricoltura sarda e ribaltare per quanto possibile le previsioni negative del prossimo autunno”.

Non c’è tempo da perdere. Infatti, ha ricordato, “ci sono scadenze molto ravvicinate della programmazione europea: il Piano di sviluppo rurale (che da solo vale per la Sardegna circa 1,3 miliardi) e più in generale la politica agricola comunitaria che si svilupperà in un quadro istituzionale ancora più competitivo”. I capigruppo hanno assicurato il loro intervento, nel rispetto dei ruoli, per il rilancio del dialogo, coinvolgendo sia la commissione consiliare competente che la Giunta.