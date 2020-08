L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro dalle farmacie del lotto n. R13269A, scad 01/2023 della ditta FERRING SPA della specialità medicinale MINIRIN DDAVP 60mcg 30 compresse sublinguali, AIC 023892096.

Il ritiro, a scopo cautelativo è stato disposto a seguito di due segnalazioni di reazioni avverse pervenute all’Ufficio Segnalazione di Gestione di AIFA riguardanti sapore alterato salato, ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006.

Minirin è indicato per il trattamento del diabete insipido centrale e per il trattamento dell’enuresi notturna primaria in pazienti (dai 5 anni di età) con normale capacità di concentrare le urine.