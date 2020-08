La Procura di Sassari ha aperto un’indagine sulla morte di una giovane di 25 anni trovata questa mattina priva di vita nel suo appartamento, in via Principessa Maria, nel centro di Sassari.

La ragazza non rispondeva da molte ore al telefono e i familiari, preoccupati, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per forzare l’ingresso. I vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Sassari sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la 25enne senza vita.

Nella casa non ci sono segni di effrazione e sul corpo nessun segno di traumi. La Procura ha disposto l’autopsia per stabilire le cause della morte.