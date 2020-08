Una ragazza è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bici in via Olimpia ad Assemini.

La strada è quella che collega la cittadina verso Decimomannu e Uta.

La segnalazione all’emergenza del 118 è arrivata attorno alle 22.00. e la giovane, stando a quanto ricostruito, si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stata travolta da un’auto guidata da un uomo che subito dopo l’urto si è fermato.