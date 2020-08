Un ragazzo minorenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi a Villasor, mentre era in sella alla sua bici.

Il giovane risiede a Suelli, ha il domicilio a Villasor, ma è originario del nord Africa, ed è attualmente ricoverato al Brotzu in prognosi riservata con traumi a schiena e torace.

La dinamica del sinistro

Una Fiat 500 guidata da una 45enne avrebbe urtato la bicicletta in una strada molto stretta, quindi senza possibilità di evitare l’impatto. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 5 agosto, intorno alle 18:30 in via Giuseppe Verdi a Villasor. Sono intervenuti i carabinieri di Serrenti e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sanluri.