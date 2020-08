I Carabinieri di Macomer e Borore (Nu), insospettiti da forti esalazioni di marijuana provenienti da un garage nel centro della cittadina del Marghine, dopo aver individuato il proprietario dell’immobile, hanno perquisito il box ed altri locali nella disponibilità dello stesso, dov’erano stoccati 55 kg di marijuana, nascosta all’interno di 4 bidoni e di un 1 secchio.

Per quanto rinvenuto durante le operazioni i Carabinieri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Maurizio Cuccu, 32enne di Macomer.

Dopo le formalità di rito l’arrestato il pm di Oristano ha deciso di metterlo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri in Tribunale di Oristano. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto ne ha disposto il trasferimento in carcere a Massama.