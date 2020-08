Intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ozieri per lo spegnimento di un incendio divampato in alcuni locali adibiti allo stoccaggio di fieno a Pattada, in località Solorche.

Le squadre dei Vvf hanno operato per tutta la notte e parte della mattinata per provvedere all’estinzione delle fiamme e alla bonifica dell’area interessata.