Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha convocato per il 20 e 21 settembre 2020 i comizi elettorali per lo svolgimento del Referendum costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”.

Nella giornata di domenica (20 settembre) la votazione si svolgerà dalle ore 7 alle ore 23, lunedì (21 settembre) dalle ore 7 alle ore 15. L’elettore, per votare, deve esibire al presidente del seggio la tessera elettorale personale (o un attestato sostitutivo) e un documento di riconoscimento.