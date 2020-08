Sabato 8 agosto il festival culturale Liberevento, organizzato dall’associazione Contramilonga, prosegue con un nuovo ospite: Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico.

L’appuntamento è alle 22 nello splendido scenario della Torre sabauda di Calasetta dove, in dialogo con il giornalista Carlo Floris, Cecchi Paone ripercorrerà le pagine del suo libro “Dieci vite per la scienza” (Rubettino 2012), in cui sono raccolte le interviste dell’autore alle più grandi menti italiane nel campo della scienza e della tecnologia.

L’incontro sarà seguito da “Gene mangia gene”, di e con Rita Atzeri. Si tratta di uno spettacolo bilingue in italiano e sardo campidanese in cui, tra una caustica ironia, si riflette sugli alimenti che mettiamo a tavola.