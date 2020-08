Proteste sotto il Consiglio regionale da parte degli avventizi dei consorzi di bonifica che lavorano per otto mesi su dodici come precari da ben vent’anni e ora chiedono che gli venga applicata la legge che ne prevede la stabilizzazione.

“Anche se – fa notare Franco Pani della Uil – gli stanziamenti non sarebbero sufficienti per l’assunzione di tutti”. Infatti, aggiunge, “servono sei milioni annui, mentre la legge di stabilità ha stanziato 4 milioni nel 2020, 5 nel 2021 e 5 nel 2022”. Quindi, “chiediamo al Consiglio di reperire le risorse mancanti, e in ogni caso di iniziare con le stabilizzazioni con i soldi a disposizione al momento”.

Emanuele Cani di Fai Cisl ricorda che “tutti i consorzi di bonifica hanno buchi d’organico, chiediamo che vengano coperti dai precari così da non sprecare le professionalità”. I precari sono otre duecento in tutta la Sardegna (ottanta a Sassari e novanta a Cagliari). A fine mattinata una delegazione dovrebbe essere ricevuta dal presidente del Consiglio Michele Pais e dai capigruppo.