Un vasto incendio è scoppiato nelle campagne circostanti Lanusei, in località Funt.na Stria. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di San Cosimo si è alzato in volo per arginare le fiamme.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Lanusei.