La sindaca di Pula Carla Medau ha firmato un’ordinanza che estende il divieto di fumo, prima in vigore in via sperimentale solo nell’area di Nora, a tutte le spiagge del territorio comunale. In tutti i litorali però saranno presenti delle aree attrezzate per accogliere i fumatori.

“L’intervento non vuole essere un ulteriore divieto – afferma la Medau – ma un servizio dedicato alla tutela della salute e del benessere di cittadini e turisti salvaguardando soprattutto le nostre spiagge e il nostro territorio”.

Sarà consentito fumare soltanto nelle aree appositamente attrezzate con cartello indicativo e dotate di posacenere. “Le nostre spiagge sono dei beni identitari che dobbiamo tutelare e preservare nel rispetto della natura e del futuro dei nostri figli”, conclude Medau.