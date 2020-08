Hellfire Booking Agency ed Erocks Production annunciano il ritorno in Italia dei Mayhem

Sonici, abrasivi, esplosioni violente e corrosive senza precedenti: senza i Mayhem il black metal norvegese non sarebbe lo stesso. Sound leggendario e performance fuori dal mondo, il repertorio dei Mayhem è scandito da sei titanici album in studio pronti a far tremare anche i muri.

La band arriverà in Italia per tre date nel mese di marzo 2021:

18 MARZO 2021 | DEMODÈ CLUB, MODUGNO (BA)

19 MARZO 2021 | ORION, CIAMPINO (RM)

20 MARZO 2021 | CAMPUS INDUSTRY, PARMA