Dalle 12:45, la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer sta intervenendo sulla S.S. 131, in prossimità del Km 150+200, in località Campeda per un grave incidente stradale ad camion frogo.

L’autoarticolato condotto da un autista di nazionalità moldava, viaggiava in direzione Cagliari. Per cause in corso di accertamento ha sbandato, ribaltandosi e intraversandosi lungo la carreggiata . A seguito dell’urto si è sviluppato un incendio sulla parte anteriore dell’automezzo che ha interessato anche la vegetazione circostante.

Il conducente , che trasportava della frutta, ha riportato delle contusioni varie ma si è presentato ai soccorritori cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118 con il servizio di elisoccorso, è intervenuta la Polizia Stradale di Nuoro.

l momento la circolazione viene garantita su una sola corsia di marcia e sta giungendo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari una autogru per la rimozione del pesante autoarticolato coinvolto.