Se in sette regioni italiane vi è una riduzione complessiva di casi di Covid 19 rispetto alla settimana precedente (ad esempio, con un range che varia dai -62 casi dell’Emilia-Romagna a -7 della Valle D’Aosta), in Sardegna, invece, si registra un aumento dei positivi, e si colloca insieme alle restanti 14 regioni col trend in salita.

Sono gli ultimi dati della Fondazione Gimbe sul monitoraggio dell’emergenza sanitaria in Italia. I casi”attivi” al 4 agosto, secondo la Fondazione, sono 45 nell’Isola.

“Negli ultimi 7 giorni – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si conferma il trend in crescita sia dei nuovi casi, sia dei pazienti ospedalizzati con sintomi. Due segnali invitano a mantenere alta la guardia, senza fomentare allarmismi, ma con grande senso di responsabilità individuale e collettiva”.