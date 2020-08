E’ stata riaperta al traffico in direzione Sassari la strada statale 131 “Carlo Felice” precedentemente chiusa a seguito di un mezzo pesante inframmezzato in carreggiata, nel territorio di Macomer, in provincia di Nuoro; permangono:

· la chiusura della carreggiata in direzione Cagliari;

· la chiusura è stata disposta a causa di un mezzo pesante in fiamme che si è ribaltato

Per cause da accertare il mezzo ha preso fuoco rendendo necessaria la chiusura di entrambe le carreggiate. Permane la chiusura in direzione Cagliari con deviazione del traffico al bivio di Bonorva.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento in sicurezza e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Leggi la notizia di riferimento: