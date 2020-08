Email a gogo che, solo apparentemente, arrivano da mittenti istituzionali o dal colosso Microsoft e che c’invitano a cliccare su un link. Nulla di più falso e pericoloso.

Si tratta sempre e solo del solito “phishing” che presentandosi dietro una miriade di diversi tipi di messaggi, serve a fregarci per carpire i nostri dati personali e/o bancari. L’ultima frode in ordine di tempo per la massiva attività di phishing segnalata dalla Polizia Postale sulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda il fantomatico invito alla verifica della propria casella di posta elettronica:

“ATTENZIONE: NUOVA ONDATA DI PHISHING

Questa volta il tentativo di carpire illecitamente informazioni personali e dati di carte di credito o di accesso a servizi on line, arriva da mail apparentemente di Microsoft e/o di un mittente istituzionale, con le quali viene invitato l’utente dell’account a cliccare su un link per verificare la sua casella di posta elettronica e rilasciare tutti i messaggi in arrivo sospesi.

I nostri consigli sono:

– Non “cliccare” sul link inviato;

– Non fornire alcun dato personale o relativo alla propria

carta di credito o conto bancario;

– Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato;

– Modificare le credenziali di accesso ai servizi on-line;

– Ricordarsi di aggiornare il sistema operativo quando richiesto.”.