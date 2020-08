Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito web l’avviso di richiamo di un lotto di pesto vegan biologico a marchio La Selva per un rigonfiamento del tappo e un innalzamento del pH del contenuto: i vasetti gonfi espellono olio a causa della pressione interna.

Il prodotto è venduto in vasetti di verro da 180 grammi, con il numero di lotto E181 e il termine minimo di conservazione 29/06/2023. Il pesto richiamato è stato prodotto per La Selva Srlu dall’azienda La Dispensa di Campagna Srl nello stabilimento di località Badia 252/A a Castagneto Carducci-Donoratico, in provincia di Livorno.