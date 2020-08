Un gommone della Guardia costiera di Golfo Aranci era uscito per soccorrere un’imbarcazione su cui si era sviluppato un principio di incendio quando ha notato, in una zona protetta davanti all’isola di Mortorio, nel parco nazionale di La Maddalena, una decina di barche che, affiancate fra loro, stavano facendo un party.

A bordo, almeno 70 persone. I proprietari sono stati identificati ed è stata controllata la documentazione dei mezzi. E’ stato quindi disposto l’immediato allontanamento delle imbarcazioni e delle persone dalla zona. Al momento sono state contestate 18 sanzioni amministrative per transito e stazionamento in area soggetta a tutela integrale, ma gli accertamenti della Guardia costiera proseguono per verificare la condotta tenuta dai trasgressori e dagli eventuali organizzatori della festa.