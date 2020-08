In tarda mattinata, la squadra di pronto intervento “5A” del distaccamento Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta in via Oristano a Iglesias, per l’incendio della canna fumaria della cucina di un’osteria.

Gli operatori dei Vigili del fuoco, una volta giunti sul posto con un’ APS, hanno delimitato l’area e provveduto a effettuare le operazioni di spegnimento, raffreddamento e messa in sicurezza della struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Iglesias ha evitato che le fiamme si propagassero verso la struttura e limitato i danni.

Foto: