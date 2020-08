Incidente mortale nel tardo pomeriggio tra Sardara e Pabillonis, il secondo avvenuto oggi in Sardegna. Un pensionato di 87 anni, alla guida di un’auto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada.

La vettura si è ribaltata e per l’anziano non c’è stata via di scampo. L’equipe medica dell’ambulanza del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di rito.