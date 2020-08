“Dal primo settembre la motorizzazione civile di Nuoro vedrà l’arrivo di tre nuovi addetti amministrativi, il cui lavoro sarà necessario per garantire la continuità dei servizi offerti ai cittadini, tra cui quelli allo sportello”.

Ad annunciarlo sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle Alberto Manca ed Emiliano Fenu, che si sono impegnati, insieme al Sottosegretario ai Trasporti Roberto Traversi, per trovare una soluzione alle croniche problematiche della motorizzazione civile del capoluogo.

La situazione d’emergenza in cui versava la motorizzazione civile, infatti, era in parte dovuta alla mancanza di personale che aveva poi portato a sua volta alla riduzione dei giorni di servizio al pubblico, con notevoli disagi per la cittadinanza.

“Aver raggiunto questo importante risultato dimostra il nostro impegno quotidiano per il territorio che rappresentiamo” affermano i parlamentari, che proseguono “Ringraziamo il Sottosegretario Traversi che ha mantenuto fede agli impegni assunti nella riunione avuta lo scorso febbraio a Nuoro insieme ai vertici della motorizzazione civile e ai sindacati. Con l’arrivo di tre nuovi addetti amministrativi a partire da settembre – conclude il Senatore Fenu – i cittadini nuoresi potranno usufruire senza soluzione di continuità dei servizi offerti dalla motorizzazione civile”.