“Tu vali molto di più di quello che produci“. È lo slogan della sesta edizione della Pastorale del turismo delle diocesi di Lanusei e Nuoro.

Una ricetta che mette insieme cultura, arte , musica d’autore, riflessione e spiritualità. Tra gli ospiti anche i giornalisti Beppe Severgnini e Ferruccio De Bortoli, i comici Dario Vergassola e Fabrizio Fontana. La musica è affidata a suor Cristina, vincitrice della seconda edizione del talent show The voice of Italy. Ci sono anche i campioni d’Italia del Cagliari per festeggiare il centenario dello scudetto rossoblu. Gli appuntamenti sono fissati dall’11 al 28 agosto negli spazi all’aperto dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e quelli della piazza Cattedrale a Nuoro.

“Le nostre diocesi e i loro territori – questa la riflessione del vescovo di Lanusei Antonello Mura – quest’anno soffrono non poco a causa di una forte diminuzione della presenza dei turisti, in conseguenza della diffusione dell’epidemia della paura del contagio. Tutti gli operatori segnalano dati preoccupanti con la speranza che migliorino almeno ad agosto”.

Previsti due appuntamenti in anteprima il 3 agosto con l’inaugurazione a Tortoli della mostra fotografica “E di fronte al groviglio. Diario di una pandemia” e con Una notte all’Opera con la Fondazione Teatro Lirico.