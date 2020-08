Attimi di paura a San Teodoro, sul litorale del Nuorese, per gli occupanti di un appartamento in via Cittai, a causa di un incendio.

Il rogo, grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco di Siniscola, ha aggredito solo gli arredi della veranda. Intatto l’interno dello stabile.

Nessuna delle persone presenti in casa è rimasta ferita nè sono stati segnalati danni strutturali allo stabile.