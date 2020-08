In Piazza Matteotti, capolinea di molte linee Ctm e a bordo delle linee PF e Poetto Express in questi giorni, il personale della Polizia Locale di Cagliari, a cui è stato assegnato lo specifico controllo del rispetto delle normative anticontagio Covid-19 per i trasporti pubblici cittadini, hanno effettuato un sopralluogo per verificare il corretto rispetto da parte degli utenti del servizio pubblico, fuori e dentro i bus cittadini.

La Polizia Municipale, che tra le altre attività, ha svolto svariati controlli a bordo dei mezzi Ctm durante il recente lockdown, “sta proseguendo, soprattutto in questo periodo estivo in cui sono maggiormente frequentati i veicoli per le zone balneari, l’attività di presidio per la salvaguardia della sicurezza delle persone secondo le normative anti covid e le specifiche linee guida tuttora vigenti nell’ambito dei trasporti. Servizi non necessariamente finalizzati all’attività sanzionatoria quanto, piuttosto, a far acquisire preventivamente ai cittadini la consapevolezza che il fattore di rischio non è venuto meno ”, ha commentato il Comandante della Polizia Municipale Mario Delogu.

“Abbiamo ancora vigente il contingentamento a bordo dei mezzi del 60%, cioè un massimo di 63 persone a bordo di un mezzo da 12 metri e vigiliamo sul rispetto dei posti a sedere: le informazioni sono visibili a bordo dei nostri mezzi e i posti a sedere vietati sono contrassegnati da bollini rossi. Possono sedersi vicini solo i congiunti continua il Presidente – ma è sempre obbligatorio l’uso della mascherina correttamente indossata, che copra naso e bocca. Chi contravviene a queste disposizioni non può rimanere a bordo”, ha dichiarato il Presidente di CTM SpA Roberto Porrà.