Due proteste in 24 ore quelle dei lavoratori della cooperativa Elleuno e dei sindacati Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl, in difesa del servizio di assistenza ai pazienti delle strutture socio-riabilitative del Dipartimento di Salute mentale dell’Ats, a Sassari. I lavoratori sono scesi in piazza Fiume, davanti alla sede dell’Ats dopo il presidio di giovedì all’ingresso del Dipartimento.

Le motivazioni della protesta sono da ricercare nel trasferimento dei pazienti con disagio mentale dalle strutture di Sassari in Ogliastra per consentire lavori di ristrutturazione dei locali del complesso di Rizzeddu dove erano ospitati. I sindacati e i lavoratori della cooperativa Elleuno temono, però, che il servizio non faccia più ritorno a Sassari, oltre alla perdita di lavoro per circa 100 dipendenti. A portate avanti le richieste dei lavoratori sono i segretati territoriali Toto Terrosu (Cgil Fp), Antonio Monni (Cisl Fp) e Dario Cuccuru (Uil Fp): “Garantire le cure nei confronti delle persone con disagio mentale, rispettare le regole degli appalti, salvaguardare le professionalità che da oltre vent’anni garantiscono il funzionamento del servizio”, spiegano.

E ancora: “Chiediamo garanzie occupazionali e tutela dei diritti dei malati, mantenimento sul territorio delle attività socio riabilitative, un vero progetto di riqualificazione e rilancio dei servizi per la salute mentale”.