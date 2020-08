I Forestali della Sardegna che chiedono un concorso per nuovi agenti e riconoscimenti economici adeguati hanno annullato lo sciopero generale in programma domani, venerdì 7 agosto, in piena campagna antincendio che sta già mettendo a dura prova la macchina regionale.

Decisivo l’incontro dei sindacati, stasera, con il governatore Christian Solinas che ha assicurato l’impegno a “lavorare per favorire l’immediato espletamento dei concorsi per rinforzare l’organico” e a “garantire specifiche indennità e collocazioni adeguate per ruolo e mansioni del personale che è chiamato ad operare in situazioni estreme”. Poi, ha annunciato, “riteniamo che da ottobre possa essere erogata l’indennità di funzione al personale equiparandolo di fatto alle forze di pubblica sicurezza che operano in ambito nazionale”.

Solinas ha dichiarato di apprezzare “il senso di responsabilità dimostrato dalle organizzazioni sindacali, uno sciopero in piena campagna estiva avrebbe messo a rischio l’efficienza dell’attività antincendio nell’Isola”. Inoltre ha colto l’occasione per esprimere “il più vivo apprezzamento per l’impegno e l’abnegazione dimostrata dagli uomini e le donne del Corpo forestale durante l’emergenza per il Coronavirus”.

Al vertice ha partecipato anche l’assessore dell’Ambiente Gianni Lampis: “oltre all’indennità di funzione diamo il via alla mobilità verticale propedeutica alla pubblicazione dei nuovi concorsi per il reclutamento di nuovo personale. Inoltre attraverso una legge regionale di prossima approvazione ci impegniamo a ripristinare anche il servizio di ristorazione per tutto il personale impegnato nella macchina regionale antincendio”.