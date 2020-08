Beirut, Aoun non esclude attacco ‘Possibile missile o bomba’

Continua a salire il drammatico bilancio dell’esplosione avvenuta nel porto di Beirut martedì: sono 157 i morti e oltre 5milai feriti secondo le autorità libanesi. Gli sfollati sono 300mila. Uno dei due militari italiani feriti: ‘Siamo stati fortunati, il pensiero va ai libanesi’. Le autorità portuali di Tripoli hanno detto di essere pronte a sostituire quello di Beirut. Nella mattinata un incendio si è sviluppato nella zona del porto, dove è avvenuta l’esplosione.

Secondo il presidente libanese Michel Aoun non si può escludere che le due esplosioni possano essere state il risultato di “un’aggressione esterna, con l’ausilio di un missile, di una bomba o di un altro mezzo”. Lo riferisce il sito del quotidiano L’Orient le Jour, riportando le affermazioni fatte da Aoun durante un incontro con giornalisti.

E, secondo il sito del quotidiano An Nahar, il presidente ha respinto oggi le richieste di un’inchiesta internazionale. Le richieste per un’inchiesta internazionale puntano a “distorcere la verità”, ha aggiunto Aoun, sottolineando che ogni verdetto perde di significato se richiede troppo tempo per essere emesso.

Una violenta protesta antigovernativa è scoppiata ieri notte a Beirut nella zona del Parlamento: lo scrive la Bbc online, che riporta scontri tra “decine” di dimostranti e forze dell’ordine. La polizia ha lanciato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti scesi in strada per denunciare il malgoverno in seguito all’esplosione di martedì.

C’è anche il direttore generale del porto di Beirut, Hassan Koraytem, tra le 16 persone arrestate ieri nell’inchiesta sulle esplosioni che hanno devastato la capitale libanese. Lo rende noto l’Abc citando fonti giudiziarie locali. La magistratura, inoltre, ha disposto il congelamento dei conti di 7 persone, tra cui lo stesso direttore del porto e il capo della dogana lbanese, Badri Daher.