La ruota panoramica a Cagliari è stata finalmente inaugurata. Il taglio del nastro è avvenuto giovedì sera in mezzo a una folla incuriosita e con la sfilata di alcune delle cariche più importanti del comune di Cagliari.

Tra queste, come si vede bene in foto, l’assessore comunale delle attività produttive, turismo e promozione del territorio, Alessandro Sorgia. In mezzo alla folla, senza distanziamento e senza mascherine. La foto, scattata personalmente da Valerio Piga da alcuni fermo immagine dei video dell’inaugurazione, mostra anche la vicinanza, forse troppa, all’interno della cabina della ruota tra Sorgia e altre tre persone, ruota che “può ospitare massimo sei persone che devono appartenere allo stesso nucleo familiare“. Quindi, a meno che Sorgia non sia un parente stretto dell’uomo in divisa seduto affianco a lui, le norme anti covid non sembra siano state rispettate.

“Fa veramente rabbia vedere scene di assembramenti in un momento in cui i contagi stanno risalendo” lamenta Piga su Facebook, specchio dei pensieri di altri cittadini.

“Ma fa ancora rabbia per le centinaia di operatori di associazioni culturali, musicali, sportive che invece devono rispettare protocolli severissimi, con enormi difficoltà per organizzare al meglio le proprie attività”.

Il post di Valerio Piga