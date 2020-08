Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo arrivava da Dubai. Il numero di passeggeri a bordo non è univoco: in base a diversi media, varia da 170 a 194. Secondo un legislatore locale, il pilota è morto, mentre circa 60 persone sono scomparse.

BREAKING: Air India Flight 344 with nearly 200 people on board crash-lands at Kozhikode airport; no word on injuries pic.twitter.com/okMSKN1hXa

— BNO News (@BNONews) August 7, 2020