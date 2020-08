Il testo unificato sulla Riforma della Sanità è approdato in Aula e sono subito scoppiate scintille tra maggioranza e opposizione in Regione.

In tutto sono stati presentati circa 900 emendamenti alla riforma, di cui ben 830 portano la firma dei consiglieri dell’opposizione, mentre gli altri settanta sono sottoscritti dalla maggioranza, in gran parte da Udc e Riformatori.

Lunedì la commissione Sanità si riunirà alle 9.30 per passare al setaccio le proposte di modifica. La seduta dell’Assemblea per la discussione dei primi articoli è in programma invece alle 11. Intanto i capigruppo di maggioranza con il presidente del Consiglio regionale Michele Pais hanno incontrato il governatore Christian Solinas per fare il punto sulle proposte di modifica del centrodestra. Il nodo più difficile da sciogliere ruota intorno alla questione dello scorporo del Microcitemico e dell’Oncologico dal Brotzu di Cagliari. La legge già lo prevede con l’annessione delle due strutture alla Asl 8.

Ma, ha chiarito il presidente della commissione sesta Domenico Gallus, “la questione, vista la sua rilevanza, è stata rinviata alla decisione dell’Assemblea e, a tal fine, è stato chiesto all’assessorato di predisporre una relazione illustrativa che dia conto delle procedure, dei costi e dei tempi per un eventuale scorporo”.