Riprende il servizio notturno offerto dal Ctm, chiamato Blu notte. È una buona notizia ma sono sorte alcune lamentele: il Comitato Bus Notturni per Cagliari Metropolitana lamenta, infatti, che il pullman delle ore piccole non passerà per Quartu Sant’Elena.

“Purtroppo – lamenta il comitato – anche nell’estate del Covid i servizi di trasporto pubblico notturni sono ridotti a due giorni settimanali e con un tragitto limitato al solo litorale del Poetto”. Il Blu Notte, sostiene sempre il comitato, potrebbe svoltare a ‘La Bussola’, seguire viale Colombo e così entrare nel centro di Quartu, collegando di notte una parte del secondo comune per numero di abitanti dell’area metropolitana.

“L’auspicio è che il Comune di Cagliari- conclude la nota – e gli altri comuni della Città Metropolitana di Cagliari riescano a stabilire una programmazione del servizio di Tpl notturno, adeguata alle attuali esigenze del territorio: non solo per supportare i frequentatori dei locali notturni ma tutti i lavoratori dei servizi pubblici che operano 24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno”.