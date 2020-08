Fare Verde insieme all’ Associazione Castellum lanciano il Concorso letterario “Io ho quel che ho donato” dedicato alla memoria di Paolo Colli, nel XV anno dalla sua scomparsa.

La partecipazione è gratuitamente e basterà inviare entro il 30 settembre un racconto di non più di 15.000 battute.

I migliori 20 racconti saranno pubblicati in un volume che verrà donato in 50 copie ad ogni selezionato.

A quindici anni dalla scomparsa di Paolo Colli, primo presidente di Fare Verde, l’associazione ambientalista vuole indire questo concorso letterario in sua memoria e dal titolo certamente evocativo.

REGOLAMENTO

Il concorso è aperto a tutti, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia, cultura o religione. La partecipazione è libera e gratuita e prevede un età minima di 14 anni compiuti. I lavori presentati dovranno essere in lingua italiana o in una delle sue forme dialettali ed avere come tema centrale il dono nel senso più ampio, dal racconto di esperienze di volontariato a brani incentrati sulla condivisione di sentimenti forti.

Ogni partecipante, potrà inviare per mezzo posta elettronica entro e non oltre il 30 settembre 2020 un suo lavoro nel formato del racconto breve della lunghezza di non più di 15.000 battute all’ indirizzo email:

edizioni@castellum.it

Verranno selezionati 20 racconti che, editati e corretti, saranno pubblicati nel volume “Io ho quel che ho donato” a cura della Edizioni Castellum.

Ad ogni autore dei racconti pubblicati verranno destinate in forma gratuita 50 copie della raccolta.

NB: I racconti più lunghi di 15.000 battute spazi inclusi non potranno purtroppo essere presi in considerazione, così come quelli che non rispetteranno il tema proposto.