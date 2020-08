Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna per l’articolo sugli interventi edilizi. Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm che si è svolto la scorsa notte e nel corso del quale sono state impugnate 11 leggi regionali.

La legge della Sardegna aveva già nei giorni scorsi fatto emergere il confronto tra governo e Regione sulle norme paesaggistiche e urbanistiche.

Ora il Cdm decide di “impugnare la legge n. 17 del 24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini”, in quanto l’articolo 1, relativo agli interventi edilizi, eccede dalle competenze statutarie, in violazione dell’articolo 3 dello Statuto speciale della Regione, e invade altresì la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), e all’articolo 9 della Costituzione”.