Con un concerto d’apertura gratuito in piazza d’Italia, ritorna a Sassari, il 5 settembre, la Stagione lirica dell’Ente Concerti Marialisa De Carolis. Protagonista dell’appuntamento inaugurale sarà il baritono sassarese Alberto Gazale accompagnato dall’Orchestra dell’Ente, diretti da Sergio Oliva. L’evento si terrà eccezionalmente all’aperto e sarà la prima volta che la lirica si esibisce nel “salotto buono” della città.

La Stagione proseguirà con altri quattro concerti che si svolgeranno come di consueto al Teatro comunale e ogni spettacolo andrà in scena tre volte, per consentire a più spettatori di assistere alle rappresentazioni.

Il cartellone prevede un trittico di Giacomo Puccini, assente da Sassari da 24 anni, Tabarro, orchestra diretta da Marco Alibrando e regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi (25, 26 e 27 settembre); Suor Angelica, con la direzione d’orchestra di Aldo Sisillo e la regia di Giulio Ciabatti (6, 7 e 8 novembre); Gianni Schicchi, diretta dal sassarese Leonardo Sini, con la regia di Antonio Ligas (27, 28 e 29 novembre). Oltre a Puccini l’Ente concerti proporrà “Carmen, tragédie d’amour”, una riduzione in atto unico della celebre Carmen di Georges Bizet, in scena il 16, 17 e 18 ottobre.