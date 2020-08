Trend dei contagi in calo in Italia, ma aumentano le vittime. Nelle ultime 24 ore sono stati registrato 347 nuovi positivi, (nella giornata di venerdì se ne contavano 205 in più) e il totale dei contagiati sale quindi a 250.103. 13 i decessi legati al coronavirus in un solo giorno, a fronte delle 3 registrate nella giornata precedente. Complessivamente, le morti avvenute dall’inizio dell’epidemia sono 35.203.

E’ in lieve aumento il numero degli attualmente positivi per coronavirus nelle ultime 24 ore: secondo i dati del ministero della Salute, gli attuali malati sono 12.953, rispetto a ieri 29 in più. Resta stabile il numero delle terapie intensive con 43 pazienti, solo uno in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.139, rispetto a venerdì 36 in più, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti degli ospedali sono 8 in meno: dai 779 di ieri ai 771 di oggi.

In quasi tutte le regioni si sono registrati nuovi casi, tranne in Sardegna e in Molise. I maggiori aumenti di contagi nelle ultime 24 ore si sono verificati in Lombardia (76), Veneto (63), Emilia Romagna (44), Piemonte (31) e Sicilia (28). Le persone, tra dimessi e guariti, sono 201.947 (+305). I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono 53.298, circa seimila in meno di ieri.