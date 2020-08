I coordinatori provinciali di Italia viva Claudia Medda e Antonio Avino, con il consigliere regionale Franco Stara, hanno chiesto l’intervento del Senatore Giuseppe Luigi Cucca e della Presidente della Commissione Trasporti Raffaella Paita in relazione alla vertenza dei lavoratori del Porto Canale di Cagliari.

I parlamentari di Italia Viva stanno seguendo la vicenda con l’obiettivo di scongiurare che i lavoratori rimangono senza tutele in un periodo in cui per il Porto Canale si intravedono spiragli di crescita e a tal fine chiedono la proroga della cassa integrazione.

“Sarebbe un vero peccato se, in un momento in cui tutti gli sforzi sono tesi a garantire la ripartenza, 211 lavoratori venissero licenziati e perdessero l’opportunità di essere parte del nuovo progetto di sviluppo. Con la collega Paita porremo in essere tutte le azioni necessarie per scongiurare i licenziamenti”, ha dichiarato il Senatore Cucca.