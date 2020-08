“Bene l’impugnazione della legge regionale che depotenzia in modo pericoloso la tutela ambientale e paesaggistica del territorio sardo modificando il Piano Paesaggistico regionale approvato dal centrosinistra”, lo dichiara Romina Mura, deputata del Partito democratico.

“Sapevamo che il nostro governo non avrebbe fatto passare questo scivolone. Avevamo preannunciato che i lavori sulla Sassari-Alghero sarebbero stati sbloccati dal governo. E così è stato. Ma i Sardo-leghisti hanno utilizzato questa falsa argomentazione per buttare alle ortiche la copianificazione Stato-regione e per attivare una serie di meccanismi salva abusi. Spero che la maggioranza che governa la nostra Regione sappia utilizzare l’intervento di impugnazione del governo per tornare indietro rispetto alla scelta fatta. I problemi della Sardegna non si risolvono con più cemento, bensì con politiche che abbiano al centro la valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale di cui disponiamo”, conclude Mura.

Leggi la notizia di riferimento: