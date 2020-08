La squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di San vito è intervenuta a Feraxi per soccorrere una persona.

Un uomo, alla vista dei bambini che si trovavano in difficoltà mentre facevano i bagno in mare, non ha esitato a tuffarsi in acqua per salvarli.

La squadra giunta sul posto ha iniziato a soccorrere l’uomo, con le tecniche di primo soccorso, fino all’arrivo sul posto dell’elicottero del servizio sanitario regionale.

Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri di Castiadas.