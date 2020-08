Si chiama Valentina Casu, 26 enne di Quartu Sant’Elena, la ragazza trovata senza vita dai sommozzatori dei Vigili del fuoco nel pomeriggio nelle acque del fiume Coghinas, non distante da uno stabilimento termale di Casteldoria.

La giovane era in vacanza insieme al fidanzato e a un gruppo di amici in campeggio nella zona quando, durante la scorsa notte, ha deciso di tuffarsi in acqua per un bagno notturno nel fiume e poi è scomparsa.

Dopo poche ore gli amici, non trovandola, hanno fatto scattare l’allarme, ma purtroppo oggi la tragica scoperta.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Valledoria.

