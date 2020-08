Cosa sia una Regione Autonoma lo sto scoprendo in quest’isola che abito da oramai più di vent’anni, ma quest’estate penso d’averlo messo a fuoco: – Una Regione Autonoma è una Regione pronta a rivendicare le proprie ragioni contro il governo nazionale, anche quando queste sono anticostituzionali. A cosa mi sto riferendo? A come il Consiglio dei Ministri abbia considerato anticostituzionali la legge di revisione del piano paesaggistico regionale e la legge proroga del piano casa della giunta Solinas.

La legge Regionale viola l’articolo 117 della Costituzione che riserva allo stato la tutela di paesaggio e ambiente. La matassa dovrà essere sbrogliata dalla Corte Costituzionale, interessante notare come il piano casa in Regione è stato approvato con il voto favorevole del PD in continuità con quanto fatto dalla giunta Pigliaru.

Sempre per leggere la questione in termini politici regionali trasversali, e non limitarsi alla Giunta Solinas, il Comune di Arbus ha respinto la richiesta di una società immobiliare che fa capo all’ex governatore Regionale Renato Soru, di trasformare una ex colonia estiva (quella di Funtanazza) per figli di minatori in albergo a cinque stelle, questo nel nome di come l’ex colonia sia un bene storico da tutelare che non può essere abbattuto ma soltanto recuperato.

Quello che mi chiedo è: Possibile che in questa Regione politicamente e trasversalmente, si abbia un’idea di crescita, esclusivamente legata al settore del turismo e della cementificazione selvaggia?

Perché con la stessa intensità politica trasversale, costituzione alla mano, non si rivendica l’incredibile anomalia, della seconda isola più grande del Mediterraneo a “vantare” l’unica città metropolitana in tutto l’Occidente, nel 2020, ancora priva d’Alta Formazione Artistica?

L’arte, la cultura, l’industria creativa, non sono forse considerati settori strategici di crescita economica e produttiva? Quali alberghi da riempiere ed edifici da costruire senza partire prima dall’alta formazione artistica residente da proporre al nomadismo turistico permanente?

di Mimmo Di Caterino