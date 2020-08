“Non abbiamo ancora i dati definitivi, ma da quanto siamo venuti a sapere ci sono alcuni nuovi casi. Si parla di un numero ridotto, ma non sappiamo ancora bene quanti visto che non sono stati ancora ‘processati’ alcuni tamponi”, sono state le parole del sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni in relazione ai 412 test eseguiti nell’Isola di San Pietro e i cui risultati arriveranno fra poche ore.

Il monitoraggio, messo a punto da Ats e Comune, eseguito ieri mattina è stato effettuato con i test “drive through”, cioè con i prelievi effettuati dal personale medico senza far scendere le persone dall’auto e ha riguardato in particolare tutte le persone che si trovavano in discoteca la notte del 31 luglio.

“Sono molto soddisfatto della risposta che mi hanno atto i cittadini – ha detto ancora il primo cittadino – una risposta fortemente positiva, i genitori e gli stessi ragazzi hanno compreso l’importanza di questo monitoraggio e hanno agito con grande solidarietà e responsabilità. Il servizio svolto dall’Ats Igiene pubblica è stato eccellente, adesso aspettiamo i risultati definitivi”.