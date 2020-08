I militari della Capitaneria di Porto di Porto Torres, in coordinamento con la Direzione Marittima di Olbia, hanno elevato sanzioni per oltre 10.000 Euro, legate all’attività di noleggio abusivo.

Ma il valore aggiunto dello sforzo in atto da parte della Capitaneria di Porto è legato alla capillare attività condotta lungo un’ampia fascia costiera su delega espressa del Procuratore Capo della Repubblica di Tempio, Gregorio Capasso. In questo contesto sono stati effettuati controlli su numerose attività, anche nell’entroterra, che hanno portato all’elevazione di 11 sanzioni per quasi 7000 euro e a due denunce per reati in materia ambientali.

Infine, i militari di Porto Torres non hanno trascurato la vigilanza dell’Area Marina Protetta dell’Asinara, nell’ambito della quale si è proceduto alla denuncia di un turista olandese per attività non consentita presso la Riserva Integrale dell’Area Marina Protetta ed a sanzionare un altro turista italiano per navigazione a motore in Zona B.