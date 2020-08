Grazie ad alcune segnalazioni, la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 9 in località “Baccu Maiore”, un’area rurale in territorio del comune di Sestu, per l’incendio di un container.

Il rogo ha purtroppo coinvolto anche la vegetazioni circostante. Gli operatori della squadra dei Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere l’incendio, scoprendo tra le fiamme anche alcune bombole di GPL, le quali sono state raffreddate e messe in sicurezza.

I Vigili del Fuoco hanno operato con due automezzi un’APS (aupompa serbatoio) e un automezzo fuoristrada dotato di modulo Aib (antincendio boschivo).

Sul posto è intervenuto anche il funzionario di guardia per gli accertamenti sul deposito di bombole di GPL all’interno del container.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.