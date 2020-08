Non solo le città, anche le spiagge vengono sporcate dai soliti incivili che, per nessuna ragione valida, lasciano rifiuti come fossero parte integrante del luogo.

Le foto sono state scattate a Porto Pino da una coppia desiderosa di passare una giornata di vacanza nella bellissima spiaggia del comune di Sant’Anna Arresi. Ma purtroppo si sono imbattuti in rifiuti e addirittura asciugamani buttati sotto la pineta, situata all’ingresso della spiaggia.

Nella prima foto, le bottiglie di vetro sono state appese ai rami, come per addobbare l’albero. E ancora plastica e lattine che fanno da cornice alla prima spiaggia di Porto Pino.

Questo quanto raccolto dalla coppia:

(Enrica Massa)

