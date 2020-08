I Vigili del fuoco di Iglesias sono intervenuti questa mattina dopo la segnalazione per alcuni rami pericolanti sulla strada statale 126 al chilometro 31, direzione spiagge nel comune di Gonnesa

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Iglesias per ripristinare la viabilità causata dal forte traffico. Le operazioni dei Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata son durate circa due ore.