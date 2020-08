Il Comitato tecnico scientifico sta valutando alcune ipotesi relative al rientro dei vacanzieri dall’estero. Quella più accreditata e più praticabile quella di eseguire test rapidi per il coronavirus a chi arriva negli aeroporti italiani.

La notizia è riportata dal “Corriere della Sera”, secondo cui il ministero della Salute starebbe pensando di introdurre questa ipotesi.

Dal centrodestra sardo si fanno le barricate, il primo ad intervenire è il Deputato Deidda che afferma: “Il Governo intenderebbe utilizzare i test rapidi per individuare il corona virus per chi entra in Italia da alcune nazioni. Una bella idea, peccato che quando lo propose il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas e il centrodestra isolano, esponenti governativi – come il Ministro Boccia ed esponenti PD e 5 Stelle – bocciarono la proposta come impossibile o la bollarono come discriminatoria”.

L’onorevole Salvatore Deidda dimentica che la proposta di Solinas era ben diversa e prevedeva un passaporto sanitario da fare prima della partenza. Proposta sconclusionata e impraticabile, mentre quella dello screen agli arrivi garantirebbe un controllo reale e immediato della situazione sanitaria.